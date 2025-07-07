Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci transferini yapıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Haberin Devamı

Fernando Muslera’nın gidişi sonrasında kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, sezon bittiğinden beri birçok isimle görüşme yaptı. Bu kez de İtalya Serie A’da Inter forması giyen Yann Sommer için bir girişim daha yapılmasına karar verildi.

Gözden Kaçmasın Süper Lig devinden Marcus Rashford bombası! Manchester United gözden çıkardı Haberi görüntüle

Deneyimli eldiven, bu bölge için transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak 36 yaşındaki kaleci, yıllık 7-8 milyon Euro civarında bir ücret talep etti.

Gelen haberlere göre Galatasaray yönetimi ise bu maliyeti düşürmeye çalışıyor. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar’ın, Sommer için 1+1 yıllık bir kontrat önerisinde bulunması bekleniyor.

Haberin Devamı

SON PÜRÜZLER KALDI

Kulübüyle bir senelik daha sözleşmesi bulunan İsviçreli, şu an için ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

Inter cephesi de oyuncuyu gönderme noktasında zorluk çıkarmayacak. Ancak Galatasaray ile Sommer’in sözleşme şartlarında anlaşması bekleniyor. Bu problem de giderildikten sonra sözleşmenin imzalanma ihtimali hayli yüksek.