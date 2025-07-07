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Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci transferini yapıyor! Sözleşme süresi belli oldu

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#Galatasaray#Sommer#Inter
Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci transferini yapıyor Sözleşme süresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 10:34

Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından en az onun kadar kaliteli bir kaleci transfer etmek istiyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Inter’in kalecisi Sommer’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın Sommer için ödeyeceği maaş ve sözleşme  süresi de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

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Fernando Muslera’nın gidişi sonrasında kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, sezon bittiğinden beri birçok isimle görüşme yaptı. Bu kez de İtalya Serie A’da Inter forması giyen Yann Sommer için bir girişim daha yapılmasına karar verildi.

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Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci transferini yapıyor Sözleşme süresi belli oldu

Deneyimli eldiven, bu bölge için transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak 36 yaşındaki kaleci, yıllık 7-8 milyon Euro civarında bir ücret talep etti.

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Gelen haberlere göre Galatasaray yönetimi ise bu maliyeti düşürmeye çalışıyor. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar’ın, Sommer için 1+1 yıllık bir kontrat önerisinde bulunması bekleniyor.

Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci transferini yapıyor Sözleşme süresi belli oldu

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SON PÜRÜZLER KALDI

Kulübüyle bir senelik daha sözleşmesi bulunan İsviçreli, şu an için ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

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Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci transferini yapıyor Sözleşme süresi belli oldu

Inter cephesi de oyuncuyu gönderme noktasında zorluk çıkarmayacak. Ancak Galatasaray ile Sommer’in sözleşme şartlarında anlaşması bekleniyor. Bu problem de giderildikten sonra sözleşmenin imzalanma ihtimali hayli yüksek.

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#Galatasaray#Sommer#Inter

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