Galatasaray, Muslera'nın veliahtını Romanya'da buldu!

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Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlanıldı.

Bu doğrultuda önümüzdeki sezon sözleşmesi sona ererek emekli olması beklenen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan sarı - kırmızılılar, sürpriz bir şekilde gözünü Romanya'ya çevirdi.

GALATASARAY, TARNOVANU'YU İZLEMEYE GİDİYOR

Önde gelen Rumen basınlarından biri olan Sport.ro'da yer alan habere göre; FCSB forması giyen Stefan Tarnovanu için Galatasaray, Lyon'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 karşılaşması için Perşembe günü Arena Nazionale'ye oyuncu gözlemcisi gönderecek.

Haberin devamında ise, sarı - kırmızılılarla birlikte İtalyan ekibi Napoli'nin gözlemcilerinin de perşembe günü locada oyuncuyu izleyenler arasında yer alacağı belirtildi.

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10 MiLYON EURO SERBEST KALMA BEDELi

Öte yandan Stefan Tarnovan'ın 10 milyon Euroluk serbest kalma maddesinin olduğu öğrenildi.

19 MAÇTA GOLE İZİN VERMEDİ

Bu sezon 47 resmi maçta eldivenleri eline geçiren Rumen kaleci, 19 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.