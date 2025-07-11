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Galatasaray, Muslera'nın veliahtını Belçika'da buldu! Transferi bitirmek için kamp yaptığı ülkeye gittiler

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#Transfer#Galatasaray#Senne Lammens
Galatasaray, Musleranın veliahtını Belçikada buldu Transferi bitirmek için kamp yaptığı ülkeye gittiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 10:46

Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Antwerp'in genç file bekçisi Senne Lammens'in transferi için girişimlere başladı.

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Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Belçika'dan sürpriz bir isim gündeme geldi.

Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Antwerp'te başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki Belçikalı kaleci Senne Lammens'in transferi için harekete geçti.

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TAKIMIN KAMP YAPTIĞI ÜLKEYE GİTTİLER!

Habere göre Galatasaray'dan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine giderek bir dizi transfer görüşmelerinde bulundu.

Galatasaray, Musleranın veliahtını Belçikada buldu Transferi bitirmek için kamp yaptığı ülkeye gittiler

İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Antwerp'in kısa bir süre önce Japon kaleci Taishi Nozawa'yı renklerine bağladığı ve bu nedenle Lammens'i satmaya açık olduğu belirtildi.

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Belçika ekibinin, Premier Lig takımlarının da ilgisini çeken 23 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray, Musleranın veliahtını Belçikada buldu Transferi bitirmek için kamp yaptığı ülkeye gittiler

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Antwerp'te 44 maça çıkan Lammens 10 maçı gol yemeden tamamlarken, diğer maçlarda ise kalesinde toplamda 56 gol gördü.

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#Transfer#Galatasaray#Senne Lammens

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