Galatasaray, Muslera'nın halefini Premier Lig devinde buldu!

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Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmalarına hızlı başladı. Fernando Muslera'dan boşalan kaleci bölgesi için Premier Lig ekibi Chelsea'nin kalecisini gündemine aldı.

CHELSEA ÇIKARMASI

beIN Sports'un haberi göre; bonservisi Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic'i hedefine aldı.

Haberin detayında ise 25 yaşındaki file bekçisi için bonservis ya da kiralık formülü düşünüldüğü belirtildi.

PETROVIC'İN SAYILARI

Geride bıraktığımız sezonu Ligue 1 ekibi Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Sırp kaleci, 31 resmi maçta kaleyi korudu. Söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 38 gol gören başarılı eldiven, 10 maçta gole izin vermedi.