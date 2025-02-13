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Galatasaray, Muslera'nın halefini komşuda buldu!

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#Transfer#Galatasaray#Fernando Muslera
Galatasaray, Musleranın halefini komşuda buldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:36

Galatasaray'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen emektar kalecisi Fernando Muslera'nın yerine, Olympiakos'un genç file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i düşündüğü iddia edildi.

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor.

Sarı-kırmızılı takımda 14 yıldır kaleyi koruyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Uruguaylı kalecinin yerine geçecek isim için arayışlara başlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yunan haber portalı Sportime'ın özel haberine göre; Galatasaray, Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis'i transfer listesinin 1 numarasına ekledi.

Şu an için yalnızca sözlü görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Yunan kaleci için yaz transfer döneminde resmi teklif yapacağı kaydedildi.

OLYMPIAKOS'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Olympiakos'un kulüp ile 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Tzolakis için yüklü bir bonservis talep edeceği belirtiliyor.

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KONSTANTİNOS TZOLAKİS'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Konstantinos Tzolakis, bu sezon Olympiakos'ta tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken kalesinde 18 gol gördü ve 16 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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#Transfer#Galatasaray#Fernando Muslera

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