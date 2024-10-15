Galatasaray, Muslera'nın alternatifini Hollanda'da buldu! Walter Benitez hamlesi... | Transferi George Gardi yönetecek

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Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren ve taraftarın kalbinde taht kuran Fernando Muslera ile yollar ayrılıyor. Muslera'nın İlerleyen yaşı ve ülkesine dönmek istiyor olması sebebiyle adına sarı kırmızılı renklerle tarihe yazan kaleci ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

'ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR'

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 38 yaşındaki kaleci hakkında, "Sezon bittiğinde ülkesine dönmek niyetinde. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var." sözlerini sarf etti.

'İYİ KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL'

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Muslera'nın yerine birini bulmanın kolay olmadığını dile getiren Buruk, "Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini... Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon euro mu verdi Livakovic'e, 8-9? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak." ifadelerini kullandı.

HEDEFTEKİ İLK İSİM

Fanatik'in haberine göre sezon sonunda yolların ayrılacağı Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi. Galatasaray cephesi PSV Eindhoven’ın 1.91’lik file bekçisi Walter Benitez için harekete geçti.

SÜRECİ GARDI YÖNETECEK

Galatasaray'a Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını getiren transfer sihirbazı George Gardi, bu harekatı da yönetecek. 31 yaşındaki Benitez için şartlar zorlanacağı ve oyuncuya sarı kırmızılı formayı giydirilmek istendiği aktarıldı.

Gardi’nin listesinde başka önemli isimlerin de bulunduğu ve devre arasına doğru Okan Buruk’la bir transfer toplantısı yapılacağı ifade edildi.

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ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NA YÜKSELDİ

Hollanda'da gösterdiği performans ile alkış alan deneyimli kaleci, Arjantin Milli Takımı’na da yükselmeyi başardı. PSV forması ile de bu sezon 10 maça çıkan Benitez, 10 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.