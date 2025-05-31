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Galatasaray, Muslera ile imzalanan anlaşmayı açıkladı

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#Galatasaray#Muslera#Protokol
Galatasaray, Muslera ile imzalanan anlaşmayı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 16:09

Galatasaray, takıma veda eden Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia kulübüyle protokol imzaladığını açıkladı.

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Galatasaray, takıma veda eden efsane kaptanı Fernando Muslera'nın kulübü Sportivo Bella Italia ile protokol imzalandığını açıkladı.

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Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle;

'Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir.'

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#Galatasaray#Muslera#Protokol

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