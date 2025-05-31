Galatasaray, Muslera ile imzalanan anlaşmayı açıkladı

Haberin Devamı

Galatasaray, takıma veda eden efsane kaptanı Fernando Muslera'nın kulübü Sportivo Bella Italia ile protokol imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle;

'Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir.'