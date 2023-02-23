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Galatasaray, Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı ağırladı! Zaniolo ile buluştu...

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#Galatasaray#Zaniolo#Muhammed Emin Özkan
Galatasaray, Muhammed Emin Özkanın babası Doğan Özkanı ağırladı Zaniolo ile buluştu...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 10:50

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

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Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan’ın babası Doğan Özkan’ı Antalya’da kamp yaptığı otelde konuk etti. 17 yaşında vefat eden Muhammed Emin'in anısına 17 numaralı formayı giyecek olan sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan’a imzalı formasını hediye etti. Zaniolo ayrıca Doğan Özkan'a sarıldığı fotoğrafı "Küçük kahramanın için" notuyla paylaştı.

Teknik Direktör Okan Buruk da, Doğan Özkan’a başsağlığı dileklerini iletti.

Galatasaray, Muhammed Emin Özkanın babası Doğan Özkanı ağırladı Zaniolo ile buluştu...

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#Galatasaray#Zaniolo#Muhammed Emin Özkan

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