Galatasaray mucize, Fenerbahçe tur peşinde!

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. Bu akşam ilk olarak saat 20.45’te Galatasaray RAMS Park’ta Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 4-1’lik skorla kaybeden sarı kırmızılı takımı taraftarlarının önünde zor bir karşılaşma bekliyor.

Saat 23.00’te ise Fenerbahçe 3-0 kazandığı ve büyük bir avantaj yakaladığı karşılaşmanın rövanşında deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak.

G.Saray, Neuchatel destanı için sahada

G.SARAY, bu akşamki zorlu maçta 37 yıl önce Neuchatel karşısında elde ettiği destansı zaferi tekrarlamaya çalışacak. Cimbom, o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda, 9 Kasım 1988’de 3-0 kaybettiği maçın rövanşını 5-0 kazanarak çeyrek finale yükselmişti. Bu akşamki maçta Cimbom’da cezalı Kaan Ayhan ile sakatlıkları bulunan Jakobs, Morata, Yunus ve İcardi forma giyemeyecek. AZ’de ise kaptan Jordy Claise yok. Sarı kırmızılı takıma tur için 4 fark gerekiyor. G.Saray 3 farklı kazanırsa maç uzayacak.

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F.Bahçe’de bazı as oyuncular dinlenecek

F.BAHÇE ise ilk maçta elde ettiği 3-0’lık galibiyetin avantajı ile konuk olacağı Anderlecht karşısında daha rahat bir maç oynayacak.

Sarı lacivertli ekip 2 farklı kaybetse bile turlayacak. 3 farklı yenilgi halinde maç uzayacak. Mourinho’nun bazı oyuncularını dinlendirmesinin beklendiği rövanş mücadelesinin kadrosuna sakatlıkları bulunan İsmail, Çağlar ve Djiku’nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kaleci Livakovic ile transferi gündemde bulunan Cengiz ve gribal enfeksiyon geçiren Maximin alınmadı.