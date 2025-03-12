Galatasaray, Mourinho sonrası Didier Drogba'yı defterden sildi! Doğum günü kutlanmayan Drogba'dan imalı paylaşım

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Süper Lig'de 24 Şubat'ta oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho basın toplantısında, Galatasaray kulübesinde 'maymun gibi zıpladıklarını' söylemişti. Bu ifadeler üzerine Galatasaray'dan büyük tepki göstererek Mourinho hakkında UEFA'ya şikayette bulunacağını duyurmuştu.

DROGBA, MOURINHO'YA DESTEK VERMİŞTİ.

Galatasaray'ın şikayeti sonrası dünyadan Portekizli teknik direktöre destek mesajları yağmıştı. Chelsea'den eski öğrencisi ve eski Galatasaray futbolcusu Didier Drogba da sosyal medya paylaşımıyla Mourinho'ya destekte bulunmuş ve sarı-kırmızılı takıma çağrıda bulunmuştu.

Drogba yaptığı paylaşımda "Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor ve ben de bunu yaşama şansına sahip oldum. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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GALATASARAY BU SENE DROGBA'NIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

Bu paylaşım sarı-kırmızılılar tarafından tepki toplarken Galatasaray resmi sosyal medya hesapları, Didier Drogba'nın doğum gününü kutlamadı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fildişi Sahilli yıldızının doğum gününü, "Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba‘nın doğum günü!" sözleriyle kutlamıştı.

DROGBA'DAN İMALI PAYLAŞIM: İYİ Kİ DOĞDUN DİDİER

Yıldız futbolcu bunun üzerine Galatasaray'ın geçen sene doğum gününü kutladığı paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğdun Didier" ifadelerine yer verdi. Drogba daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.