×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Mourinho sonrası Didier Drogba'yı defterden sildi! Doğum günü kutlanmayan Drogba'dan imalı paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Drogba#Doğum Günü
Galatasaray, Mourinho sonrası Didier Drogbayı defterden sildi Doğum günü kutlanmayan Drogbadan imalı paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:03

Golsüz sona eren derbi sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Mourinho'nun 'maymun' sözlerinden dolayı kriz çıkmıştı. Yaşanan süreçte Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Portekizli teknik adama destek veren isimlerden olmuştu. Bu destek sonrası Sarı-kırmızılı kulüp Drogba'yı adeta defterden sildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 24 Şubat'ta oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho basın toplantısında, Galatasaray kulübesinde 'maymun gibi zıpladıklarını' söylemişti. Bu ifadeler üzerine Galatasaray'dan büyük tepki göstererek Mourinho hakkında UEFA'ya şikayette bulunacağını duyurmuştu.

DROGBA, MOURINHO'YA DESTEK VERMİŞTİ.

Galatasaray'ın şikayeti sonrası dünyadan Portekizli teknik direktöre destek mesajları yağmıştı. Chelsea'den eski öğrencisi ve eski Galatasaray futbolcusu Didier Drogba da sosyal medya paylaşımıyla Mourinho'ya destekte bulunmuş ve sarı-kırmızılı takıma çağrıda bulunmuştu.

Gözden KaçmasınŞampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Orkun Kökçü hakemi uyardı, Barcelona maçında 2 kez iftar molası verildiŞampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Orkun Kökçü hakemi uyardı, Barcelona maçında 2 kez iftar molası verildiHaberi görüntüle

Drogba yaptığı paylaşımda "Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor ve ben de bunu yaşama şansına sahip oldum. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

GALATASARAY BU SENE DROGBA'NIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI
Bu paylaşım sarı-kırmızılılar tarafından tepki toplarken Galatasaray resmi sosyal medya hesapları, Didier Drogba'nın doğum gününü kutlamadı. 

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fildişi Sahilli yıldızının doğum gününü, "Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba‘nın doğum günü!" sözleriyle kutlamıştı.

Galatasaray, Mourinho sonrası Didier Drogbayı defterden sildi Doğum günü kutlanmayan Drogbadan imalı paylaşım

DROGBA'DAN İMALI PAYLAŞIM: İYİ Kİ DOĞDUN DİDİER

Yıldız futbolcu bunun üzerine Galatasaray'ın geçen sene doğum gününü kutladığı paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğdun Didier" ifadelerine yer verdi. Drogba daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Drogba#Doğum Günü

BAKMADAN GEÇME!