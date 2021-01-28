Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini bitiriyor! Ücreti belli oldu...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferinde sona yaklaşılıyor! Sarı kırmızılılar, Mısırlı forvetin transferi için kulübü Zamalek ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Zamalek'e Mostafa Mohamed'i 1.5 sene kiralamak için 2 milyon dolar teklif ederken futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon dolar olacağı belirtildi.

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Mısır ekibi, kiralama ücreti olarak 2 milyon dolar peşin isterken Galatasaray ise ücreti vadeli olarak verme teklifinde bulundu. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa Mostafa Mohamed, imza için İstanbul'a gelecek.

MISIR EKİBİ AÇIKLADI

Öte yandan Zamalek'in basın sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed transferinde Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı.

Essam Salem, ''4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile futbolcuyu Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaştık.'' sözlerini kullandı.

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