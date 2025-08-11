×
Galatasaray, Morata'nın ayrılığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Moratanın ayrılığını KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 00:56

Galatasaray, Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, ayrılığı resmen duyurdu.

Sarı - kırmızılılar, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

İtalyan devi Milan, sarı - kırmızılı ekibe 5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Ayrıca İspanyol futbolcu, 651 bin euro tutarındaki alacaklarından da feragat etti.

Sarı - kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

