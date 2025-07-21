Galatasaray, Morata ile resmen yollarını ayırıyor! Bonservis sürprizi

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Galatasaray, Osimhen’in resmen açıklamayı beklerken, Morata konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere Morata, 2025 Ocak ayında Milan’dan Galatasaray’a 6 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Bu kiralık anlaşma 20 Ocak 2026’ya kadar sürerken, Galatasaray’ın elinde 15 Ocak 2026 itibariyle devreye girecek 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.

Ayrıca, sarı-kırmızılılar bu kiralık süreci 30 Haziran 2026’ya kadar uzatıp ardından toplam 9 milyon Euro’ya Morata’yı kalıcı olarak kadrosuna katma şansına da sahipti.

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Galatasaray’ın Napoli’den Victor Osimhen’i kadrosuna katmasına çık yakın olmasıyla birlikte, Morata’nın önü açıldı.

Oyuncunun da isteği doğrultusunda taraflar hızlı bir şekilde uzlaşmaya vardı. Como, Morata’yı renklerine bağlamak için Galatasaray’ın Milan’a ödediği 6 milyon Euro’yu da üstlenerek toplamda 9 milyon Euro’luk bedeli ödeyecek.

Şu an için resmi imzanın atılması için son detayların çözülmesi bekleniyor. Morata, Como’dan gelecek haberi bekliyor ve İtalyan ekibi de transferi resmileştirmek için temaslarını hızlandırdı.