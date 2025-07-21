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Galatasaray, Morata ile resmen yollarını ayırıyor! Bonservis sürprizi

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#Galatasaray#Morata#Como
Galatasaray, Morata ile resmen yollarını ayırıyor Bonservis sürprizi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 16:56

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Morata ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Galatasaray-Morata-Como üçgeninde anlaşma çok yaklaşırken, bonservis konusunda İtalyan kulübü önemli bir adım attı.

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Galatasaray, Osimhen’in resmen açıklamayı beklerken, Morata konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Morata ile resmen yollarını ayırıyor Bonservis sürprizi

Hatırlanacağı üzere Morata, 2025 Ocak ayında Milan’dan Galatasaray’a 6 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Bu kiralık anlaşma 20 Ocak 2026’ya kadar sürerken, Galatasaray’ın elinde 15 Ocak 2026 itibariyle devreye girecek 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.

Ayrıca, sarı-kırmızılılar bu kiralık süreci 30 Haziran 2026’ya kadar uzatıp ardından toplam 9 milyon Euro’ya Morata’yı kalıcı olarak kadrosuna katma şansına da sahipti.

Galatasaray, Morata ile resmen yollarını ayırıyor Bonservis sürprizi

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Galatasaray’ın Napoli’den Victor Osimhen’i kadrosuna katmasına çık yakın olmasıyla birlikte, Morata’nın önü açıldı.

Oyuncunun da isteği doğrultusunda taraflar hızlı bir şekilde uzlaşmaya vardı. Como, Morata’yı renklerine bağlamak için Galatasaray’ın Milan’a ödediği 6 milyon Euro’yu da üstlenerek toplamda 9 milyon Euro’luk bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Morata ile resmen yollarını ayırıyor Bonservis sürprizi

Şu an için resmi imzanın atılması için son detayların çözülmesi bekleniyor. Morata, Como’dan gelecek haberi bekliyor ve İtalyan ekibi de transferi resmileştirmek için temaslarını hızlandırdı.

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#Galatasaray#Morata#Como

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