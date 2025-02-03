Galatasaray moral için Gaziantep'te

Haberin Devamı

SÜPER Lig’in yenilgisiz lideri Galatasaray bugün eski kaptanı Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Gaziantep FK’ye konuk oluyor. Gaziantep Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Ligde oynadığı 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar zirve yolunda kaza yaşamak istemiyor.

Galatasaray’da sezonu kapatan Mauro İcardi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Kerem Demirbay, İsmail Jakobs, Yunus Akgün ve izinli olan Victor Nelsson forma giyemeyecek.

NELSSON’A TRANSFER iZNi

GALATASARAY Kulübü, Nelsson’un transfer ihtimali nedeniyle kendi isteğiyle kadroda yer almadığını açıkladı. Cimbom’da Barış, Torreira, Muslera ve Abdülkerim bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

9

Haberin Devamı

G.SARAY ile Gaziantep, Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta Cimbom biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı. 1’er maç yenilgi ve mağlubiyetle bitti.

17

BU sezon 20 lig maçının 17’sini kazanan G.Saray (3B) tarihinde bu sayıya en hızlı ulaştığı sezonu yaşıyor. Ligde ilk 21 maçta 18 galibiyet çıkaran tek takım Beşiktaş (1959-60).

21

BU sezon ligde en fazla duran top golü atan takım olan G.Saray (21), bugüne kadar Gaziantep’te bu şekilde tek golünü son ziyaretinde İcardi’nin penaltısıyla kaydetti (Eylül 2023).