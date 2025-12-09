Galatasaray, Monaco'da yeni destan peşinde!

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında bu gece Monaco’ya konuk olacak. II. Louis Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Haftaya 9 puanla 14. sırada giren Galatasaray’da, sakat olan Wilfried Singo, Mario Lemina, İsmail Jakobs, Kaan Ayhan, kart cezalısı Arda Ünyay, bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı, Metehan Baltacı ve UEFA listesinde olmayan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek.

RAKiPTE DE EKSiK ÇOK

6 puanla 23. sırada yer alan Monaco’da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Eric Dier ve Christian Mawissa’nın durumları maç saatinde belli olacak.

SOL BEKTE KiM OYNAYACAK

Kadrosunda orijinal mevkisi sol bek olan oyuncu kalmayan Galatasaray’da, bu bölgede kimin oynayacağı bugün netleşecek. Jakobs sakat, Eren cezalı, Kazımcan ise UEFA listesinde olmadığı için bu mevkide Berkan Kutlu veya Barış Alper’in forma giymesi bekleniyor.

BU STATTA iKi ZAFER

Galatasaray için Monaco’nun iç saha maçlarını oynadığı II. Louis Stadı’nın büyük önemi bulunuyor. Sarı kırmızılı takımın 1 Mart 1989’da Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Fransız ekibini 1-0 yendiği karşılaşmada Tanju Çolak 1-0’lık galibiyeti getiren golü bu statta atmıştı. Galatasaray, yine aynı statta 25 Ağustos 2000’de Real Madrid’i 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa’yı kazanmıştı. Galatasaray, Monaco ile bugüne dek oynadığı 6 Avrupa kupası maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

· Monaco; G.Saray ile 6, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon ile 2’şer kez karşılaştı; toplam 12 maçta 5’er galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik aldı.

Muhtemel 11'ler;

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun (Biereth).

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

ŞAMPiYONLAR LiGi’NDE BUGÜN 8 MAÇ DAHA VAR

18.30 Kairat-Olympiakos

20.45 Bayern Münih-Sporting

23.00 Inter-Liverpool

23.00 Tottenham-Slavia Prag

23.00 Union Saint Gilloise-Marsilya

23.00 Barcelona-Eintracht Frankfurt

23.00 Atalanta- Chelsea 334 23.00 PSV-Atletico Madrid

