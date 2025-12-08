×
Güncelleme Tarihi:

Galatasaray, Monaco maçı kamp kadrosunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 15:53

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 9 Aralık Salı akşamı Monaco ile karşı karşıya gelecek. 

Sarı kırmızılılar, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı:

6 EKSİK

Galatasaray'ın kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın yanı sıra kart cezalısı Arda Ünyay ile hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı yer almadı.

Sarı-kırmızılıların UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

#Galatasaray Monaco Maçı#UEFA Şampiyonlar Ligi#Kamp Kadrosu

