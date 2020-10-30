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GeriFutbol Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 21:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların idmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu

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