AA
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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların idmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu
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