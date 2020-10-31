Lige 2'de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi.

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçında 4 puan alan Ankaragücü, aynı puanı daha önceki 19 ziyaretinde toplayabilmişti. Ankara takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının maçının yedisini kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece Ankaragücü'ne puan kaptırdı.

Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ankaragücü, en son ligden düştüğü 2011/12 sezonunun ilk beş karşılaşmasını kazanamamıştı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, lig tarihinde Fatih Terim yönetiminde çıktığı 183 iç saha karşılaşmasında üst üste iki yenilgi almadı.

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Ankaragücü skor avantajı yakaladığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Radamel Falcao, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı sekiz golün yedisine doğrudan katkı sağladı.

Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı üç deplasman golünün ikisini Joseph Martin Paintsil kaydetti. Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fatih Terim, tek yenilgisini son karşılaşmada aldı. Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu altı maçın sadece birini kazanan Fuat Çapa, tek galibiyetini Mart 2013'te deplasmanda aldı.

Falcao cezalı

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta çift sarı karttan dolayı oyundan atılan Falcao, cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Belhanda'nın durumu belirsiz

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın bu akşamki karşılaşmada oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta sakatlanan ve hafta boyunca tedavisi devam eden Faslı orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara katılamadı.

Etebo dönüyor

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü'ne karşı sahaya çıkabilecek.

Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Nijeryalı futbolcu, 6. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezasını tamamladı.

Galatasaray'da Christian Luyindama ve oynaması durumunda Younes Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.