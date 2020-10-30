Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile başkent temsilcisi MKE Ankaragücü arasında yapılacak müsabaka öncesi araştırmalar hız kazandı. Maça kısa bir süre kala, tarih bilgisinin yanı sıra yayıncı kanal ve saat de taraftarlarca sorgulanıyor. İşte, Galatasaray MKE Ankaragücü maçı hakkında ayrıntılar...

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

KİM KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi.

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

FALCAO CEZALI

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta çift sarı karttan dolayı oyundan atılan Falcao, cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

BELHANDA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın yarınki karşılaşmada oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta sakatlanan ve hafta boyunca tedavisi devam eden Faslı orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara katılamadı.

ETEBO DÖNÜYOR

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü'ne karşı sahaya çıkabilecek.

Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Nijeryalı futbolcu, 6. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezasını tamamladı.

Galatasaray'da Christian Luyindama ve oynaması durumunda Younes Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.