Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ertelenecek mi? GS MKE Ankaragücü maçının tarihi için son dakika açıklama

Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasının konuk takımda görülen koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ertelenebileceği belirtildi. 31 Ekim tarihinde saat 19:00'de oynanması beklenen karşılaşmanın erteleme kararı takımdaki test sonuçlarına göre verilecek. Yapılan açıklamanın ardından sporseverler Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının durumuna odaklandı. İşte, detaylar.

GALATASARAY MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Galatasaray maçının ertelenmesi talebinde bulunabileceklerini belirtti.

TRT Spor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız." diye konuştu.

Mert, şunları söyledi;

"Persembe günü tüm takıma test yaptıracagız. 14 oyuncu kalana kadar oynama durumu kuralda belirtiliyor ancak perşembe günkü sonuçlara gore TFF'ye Galatasaray maçının ertelenmesi için talep iletebiliriz. Sayı böyle kalırsa oynama taraftarıyız. İnşallah oynarız. Ancak sayı çoğalırsa talebimiz olur."

Başkant ekibinde son olarak koronavirüs testi pozitif çıkanları sayısı 7 olmuştu.

GALATASARAY MKE ANKARAGÜCÜ NE ZAMAN?

Maçın ertelenme durumu söz konusu olmazsa Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşması Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak. Maç 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak?