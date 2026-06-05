Galatasaray, milli yıldızı alıyor! İşte bonservisi

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Süper Lig’de son dört yılın şampiyonu Galatasaray dünyaca ünlü oyuncularla dolu kadrosunu bir de Türk yıldız ile takviye etmekte kararlı. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim ise Eintracht Frankfurt’lu Can Uzun...

Bundesliga ekibinde geride kalan sezonda 28 maçta forma giyen milli futbolcu 10 gol atarken, 6 asist ile 16 gole direkt katkı verdi. Can Uzun bu gollerin birini de Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi’nde ağlara gönderdi. 20 yaşındaki futbolcu istikrarlı gidişini A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında da sürdürürken 1 gol, 1 asistle performansını taçlandırdı.

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MİLLİ TAKIM'LA DÜNYA KUPASI'NDA

Süper Lig’de önümüzdeki sezon uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncuların önemi ve değeri artarken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un transfer listesinin ilk sırasına Eintracht Frankfurt’lu oyuncuyu yazdığı ortaya çıktı.

Asıl bölgesi 10 numara olmasına rağmen sol kanat ve santrfor mevkilerinde de oynayabilmesi de Okan Buruk’un Can Uzun’da ısrar etmesinin bir başka nedeni olarak gösteriliyor. A Milli Takımımız ile Dünya Kupası’nda sergileyeceği performansla hem değeri hem de talipleri artabileceği için sarı kırmızılılar bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.

NÜRNBERG'DE 1 SEZONDA PARLADI

2019 ’da 14 yaşındayken alt yapısına girdiği Nürnberg’de alt yaş gruplarında oynadıktan sonra 2023’te A takıma çıkan Can, 32 maçta 19, 4 asistlik performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2024-25 sezonu öncesi 11 milyon Euro’ya Eintracht Frankfurt’a transfer olan milli futbolcu burada da 2 sezonda 59 maçta 15, 9 asiste imza attı. Kulübü ile Haziran 2029’de kadar sözleşmesi bulunan ve şu anki piyasa değeri 45 milyon Euro olan genç yıldızın sözleşmesinde 60 milyon Euro’luk bir çıkış maddesi bulunuyor. G.Saray’ın hedefi ise bonuslarla birlikte maksimum 40 milyon Euro’ya transferi bitirmek.

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