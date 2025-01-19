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Galatasaray, Milan Skriniar’da mutlu sona çok yakın

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#Galatasaray#Milan Skriniar#Transfer
Galatasaray, Milan Skriniar’da mutlu sona çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 07:00

Sarı kırmızılılar, Slovak stoperin kulübü PSG ile anlaşma sağladı. Fransız kulübü ile söz kesen Galatasaray yönetiminin Milan Skriniar’ı da birkaç gün içinde ikna edip, sezon sonuna dek kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Milan Skriniar’ı transfer etme yolunda önemli aşama kat etti. Sarı kırmızılılar, 29 yaşındaki Slovak stoperi sezon sonuna dek kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı. Fransız kulübünde sürekli forma giyemediği için mutsuz olan Skriniar ile yapılan görüşmelerin de birkaç gün içinde anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon Euro’ya ulaşacağı bildirildi.

Bu arada Galatasaray’ın sezonun ilk yarısında Lyon’a kiraladığı Wilfried Zaha, MLS ekibi Charlotte ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. ABD kulübünün, 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Zaha’nın maaşının büyük bölümünü karşılamayı kabul ettiği bildirildi.

DURSUN ÖZBEK AMELiYAT OLDU

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla dün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği açıklandı.

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#Galatasaray#Milan Skriniar#Transfer

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