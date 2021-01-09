Galatasaray, Mert Çetin transferini bitiriyor

Galatasaray, sezonun ikinci devresi adına geniş bir rotasyon oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Roma tarafından sezon başında Verona'ya kiralanan milli oyuncularımızdan Mert Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Mert Çetin, sezon başında Roma'dan kiralandığı Verona'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Roma'nın kiralarken oyuncunun daha fazla forma giymesine yönelik amacı, şu anda Verona kadrosunda gerçekleşmiş gibi görülmüyor. 2 yıllık kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Mert Çetin'in toplam 5 maçta sadece 328 dakika süre alabilmiş olması kiralık sözleşmesini riske soktu.

YENİ ADRESİ GALATASARAY

Mert Çetin'in yönetim ile görüştüğü ve Verona'daki kiralık sözleşmesinin sona erdirilmesini talep ettiği belirtilirken Roma'ya dönüşü sonrası yeni bir takıma kiralanacağı aktarılıyor.

Tuttosport'a göre Mert Çetin'in yeni adresinin Galatasaray olabileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mert Çetin'in de kiralanacağı takım konusunda tercihini Sarı-Kırmızılılar'dan yana kullandığı aktarılmakta.

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