Galatasaray MCT Technic 76-85 Fenerbahçe Beko maç özeti (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 17:49

Galatasaray ve Fenerbahçe basketbol takımları, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Fenerbahçe Beko'nun 85-76'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 85-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise ligde 2. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

1. ÇEYREK SONUCU: 16-23

DEVRE: 42-44

2. ÇEYREK SONUCU: 56-58

