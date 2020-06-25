Galatasaray Max Kruse transferinde ucuz kurtulmuş! Son Dakika Haberleri

Ömer Üründül, Fenerbahçe ile Max Kruse'nin yollarını ayırmasının ardından çarpıcı bir yazı kaleme aldı, Galatasaray detayı ise bir hayli ilgi çekiciydi:

Geçen sezon öncesi Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferinin açıklanmasından bir gün sonra dostum Kemal Belgin aradı. Söyledikleri aynen şöyleydi: "Ömer, Fenerbahçe Kruse'yi transfer ederek yine paraları sokağa attı. Çok önemli istihbaratım var.





Kruse hem gece hayatına çok düşkünmüş hem de profesyonel poker hastasıymış. Tabii Bremen şehrinde Alman disipliniyle işi idare etmiş. Ama İstanbul'da kesinlikle futbol oynamaz." Ben de kendisine, "Bekleyip takip edelim" dedim. Tabii bu arada aklıma Güiza ve Robin van Persie örnekleri geldi. Bilhassa Van Persie transferine çok karşı çıkmıştım. Van Persie takıma hiç katkı sağlamadan 16 milyon Euro'yu cebine indirip gitmişti. Sezon başladıktan 1 ay sonra Kruse'de hissedilir bir düşüş başladı. Ben de eleştirilerime başladım. Fiziki düşüş daha da artınca gazetemde şunu yazdım: "Nerede Bremen'deki Kruse, nerede F.Bahçe'deki…"

DÜNE KADAR ELEŞTİRMEDİLER

Ligin ilk yarısı bitti. Buraya kadar Kruse'yi eleştiren bir yazar çıkmadı. Devre arasındaki kamptan sonra doğal olarak Kruse biraz hareketlendi. O da 3 maç sürdü. En son eleştirimi pandemiden hemen önce TRT'deki 'Teknik Analiz' programında şu sözlerle yaptım: Başkan Ali Koç'un yerinde olsam Kruse'yi karşıma çeker, 'Sana bu kadar para veriyoruz. Senin ise hiç umurunda değil. Sahada yürüyorsun. Bunun bir açıklamasını yap bakalım' diye hesap sorardım...

KOÇ'UN HABERİ YOK MUYDU?

Tabii ki böyle bir şey yaşanmadı. Tahmin ediyorum Başkan Ali Koç, Kruse gerçeğini, herkesten habersiz girdiği apandisit ameliyatından sonra anladı! Kısa süre sonra da esas bomba patladı. Alman futbolcu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Üstüne de FIFA'ya yaptığı şikâyetle yönetim acı gerçekle karşılaştı. Bunun üzerine kulüp tarafından Kruse'ye veryansınlar başladı. Ama iş işten çoktan geçmişti. Düne kadar saklanan vukuatlar tek tek servis edildi.

Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya, Fenerbahçe muhabirlerinin hiçbir tanesi Kruse'nin defolarını haber yapmadılar. Son olay patlak verip yönetim de veryansın edince muhabirler haberlerinde Kruse'nin ne pokeri ne nargilesi ne gece hayatı ne de arkadaşlarıyla olan tartışmalarını bıraktılar! Bugüne kader neredeydiniz ey muhabir kardeşlerim!

G.SARAY UCUZ KURTULMUŞ!

YAZIMI G.Saray camiasının ve taraftarının sevineceği bir haber istihbaratıyla bitireyim. Başkan Dursun Özbek döneminde Galatasaray Kulübü, Max Kruse'yi transfer etmek istemiş. Menajeriyle de görüşülmüş. Yapılan araştırmada Kruse'nin özel hayatı ve poker tutkusu öğrenilmiş. Bu araştırmadan sonra Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu'nun olumsuz raporuyla hemen bu transferden vazgeçilmiş.

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