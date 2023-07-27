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Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Wanda Nara'dan İstanbul' paylaşımı

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#Galatasaray#Icardi#Wanda Nara
Galatasaray, Mauro Icardiye kavuşuyor Wanda Naradan İstanbul paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 21:34

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medyadan müjdeli haberi paylaştı.

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Galatasaray, uzun zamandır yolunu gözlediği Mauro Icardi'ye kavuşuyor.

ANLAŞMA TAMAMLANDI, İMZALAR DAHİ ATILDI

Uzun süre PSG'den Mauro Icardi'nin sözleşmesi almak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, transferi tamamlamıştı.

Galatasaray ile Mauro Icardi konusunda imzalar da atılmış ancak transfer resmiyete kavuşmamıştı.

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WANDA NARA'NIN RAHATSIZLIĞI GECİKTİRDİ

Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelme konusunda Galatasaray'dan süre istemişti.

ICARDI VE WANDA NARA GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi ve WANDA NARA, cuma akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor. Uçus için resmi talebin yapıldığı belirtildi.

SAATİ DE BELLİ

Icardi ailesinin, yapılan resmi talebe göre TSİ 23.55'te İstanbul'da olacağı bilgisi verildi.

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10 MİLYON EURO ÖDENECEK

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı kaydedilmişti.

29 GOLE ETKİ

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.

 

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#Galatasaray#Icardi#Wanda Nara

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