Galatasaray Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte karşılaşma öncesi kadro bilgileri

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Ligde bir türlü istediği galibiyet serisini yakalayamayan ve 13 maçta 6 galibiyetle 8’inci sırada yer alan Galatasaray, Avrupa arenasında bambaşka bir performans sergiliyor. E Grubu’nda 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı ekip, bu süreçte rakip ağları 3 kez sarsarken, kendi kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

MARSİLYA GALİBİYETİ, GRUPTAN ÇIKMA BİLETİ DEMEK

Sarı kırmızılılar, Marsilya’yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio’nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

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GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray Marsilya maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

DERBİ YARALARINI SARMA FIRSATI

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinden 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray’da camia, Marsilya galibiyetine kilitlendi. Derbinin bir travmaya dönüşmemesi için yoğun çaba harcayan teknik heyet ve oyuncular, hem Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek için hem de Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını sarmak için Marsilya maçına tam konsantre şekilde hazırlanıyor.

BOEY VE ARDA DIŞINDA EKSİK YOK

Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.

MARSİLYA’DA ÖNEMLİ EKSİK

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Galatasaray’ın rakibi Marsilya’da ise takımın en önemli oyuncularından Dimitri Payet, son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fransız temsilcisinde Valentin Rongier de cezasından dolayı süre alamayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise kadrodaki yerini aldı.

Galatasaray ve Marsilya’nın Avrupa kupalarındaki tek karşılaşması golsüz eşitlikle sonuçlandı. Avrupa kupaları tarihinde dört farklı Fransız takımını mağlup eden Galatasaray'ın ön elemeler hariç daha fazla temsilcisini mağlup ettiği sadece iki ülke bulunuyor: İtalya ve İspanya.

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Marsilya, Türk takımlarına konuk olduğu beş Avrupa kupası maçında galibiyetle tanışamadı. Avrupa kupalarında oynadığı son dört maçta yenilmeyen Galatasaray, Ekim 2012–Mart 2013 arasından bu yana en uzun serisini yaşıyor. Marsilya, Avrupa kupalarında oynadığı son 18 karşılaşmada sadece bir galibiyet alırken bu karşılaşmaların yarısında gol atamadı.

Bu sezon Avrupa Ligi’nin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, bu turnuvanın grup aşamasında oynadığı 10 maçta sadece bir mağlubiyet aldı ve bu karşılaşmaların hiçbirinde rakibine iki gol şansı vermedi. Avrupa Ligi’nin grup aşamasında oynadığı dört maçın hepsini beraberlikle tamamlayan Marsilya, bu süreçte en fazla topa sahip olan ve rakiplerine en az şut şansı veren takım. Daha önce sadece Juventus ve St Etienne grup aşamasında oynadığı ilk beş maçı beraberlikle tamamladı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlar Marsilya'dan daha az gole sahne olan tek takım Galatasaray.

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Avrupa Ligi’nin 2021/22 sezonundaki topa sahip olma yüzdesi en yüksek takım olan Marsilya, aynı zamanda en yüksek pas yüzdesine sahip ekip konumunda. Galatasaray’ın bu sezon Avrupa Ligi gruplarında kaydettiği iki golden birine imza atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim. Bu sezon Avrupa Ligi'nde hiçbir oyuncu Cengiz Ünder'den daha fazla şutla ve şut pasıyla biten top taşıma yapamadı.