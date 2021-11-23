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Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Marsilya maçının ayrıntıları

#Galatasaray-Marsilya Maçı#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray-Marsilya Maçı Ne Zaman?
Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman İşte Galatasaray-Marsilya maçının ayrıntıları

Galatasaray'da tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Taraftarlar ise maç tarihini sorguluyor. Peki, Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman?

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Galatasaray, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam ediyor. Avrupa'da şu ana kadar aldığı skorlarla taraftarını memnun eden temsilcimiz, bu maçtan da tatmin edici bir skorla ayrılmak istiyor. İşte, Galatasaray-Marsilya maçı tarihi...

GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı Avrupa maçı, 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) çıkan olay nedeniyle durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya karşılaşmasının oynanmamasına karar verildi.

Groupama Stadı yetkilisi, hakem Ruddy Buquet'in 5. dakikada durdurulan karşılaşmanın, oyuncuların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle oynanmamasına karar verdiğini açıkladı.

Ardından Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.

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Karşılaşma ile ilgili nihai karar açıklanmadan önce hakemin önce müsabakanın yeniden başlatılmasına karar verdiği ancak Marsilyalı futbolcularının sahaya çıkmak istememesi üzerine hakemin maçın oynanmaması yönünde kararını değiştirdiği belirtildi.

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar vermişti. Oyuncular, soyunma odasına gitmişti.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtilmişti.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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