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Galatasaray, marka haklarını korumak için hukuki mücadele başlattı

#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Burak Elmas
Galatasaray, marka haklarını korumak için hukuki mücadele başlattı

Galatasaray Kulübü, mağazacılık sektöründe Galatasaray patentli ürünlerin suistimalini önlemek ve markasını korumak için çalışmalar yapacak.

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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı'nda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi'nin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye’nin dört bir yanındaki hukuk bürolarıyla yapılacak olan ortak çalışma neticesinde, Galatasaray markasını yasa dışı kullanan mercileri tespit edip, bunlar hakkında hukuki girişimlerde bulunacak.

Yapılacak çalışmalarla ilgili Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Rezan Epözdemir, "Galatasaray'ımızın yeni dönem aksiyon planı ile ilgili bir çalışma yaptık. Galatasaray'la birlikte çalışacak Türkiye'nin dört bir yanından hukuk bürolarıyla bir araya geldik. Bu hukuk bürolarının tamamıyla tecavüz ve taklit markalı ürünlerle ilgili bir arama çalışması yapıyoruz. Yeni dönemde Galatasaray kendi markasını sonuna kadar koruyacak bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor." dedi.

Çalışmalar kapsamında 20 hukuk bürosuyla anlaştıklarını vurgulayan Epözdemir, "Bu hukuk büroları Türkiye'nin dört bir yanında Galatasaray ile ilgili taklit ürünler için hukuki aksiyonlarını alacak, hak arama özgürlüğünü kullanacak, tazminat ve ceza davalarını ikame edecek, arama, el koyma kararlarıyla bu ürünlerin toplanmasına, el konulmasına ve müsadere edilmesine dair ciddi bir çaba ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Kulüp başkanı Burak Elmas önderliğinde yeni dönemde bir ihbar hattı kuracaklarını anlatan Epözdemir, "Taklit markalı ürünlerle ilgili bu ihbar hattına başvurulması gerektiğini söyleyeceğiz. Mağazacılık bu konuda bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki hukuk bürolarımızla hem yönetici nezdinde hem de parekende-toptan satıcı nezdinde Galatasaray markasına halel getiren, tecavüz eden, haksız ve hukuka aykırı lisans olmaksızın kullanan, taklit markalı ürün yaratan ve bu suretle Galatasaray'ımızın marka değerine zarar veren bütün ilgililer hakkında hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız." diye konuştu.

Yönetici Abdulvahap Gazi Tanrıverdi ise mağazacılık konusunun Galatasaray için büyük bir atılım olması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Hem ürün gamında hem çeşitlilikte bir değişim ve dönüşüme geçtik. Sağ olsun Rezan Bey’in de desteğiyle yapılan üretimlerin dibine kadar, üretilen atölyeye kadar kökünden kurutup, Galatasaray ürünlerinin doğru noktalarda ve kendi mağazalarımızda satılmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Burak Elmas