Galatasaray, Mario Lemina'yı KAP'a bildirdi! Transferin maliyeti de açıklandı...

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Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde gaza basan sarı - kırmızılılar, Alvaro Morata'nın ardından Mario Lemina'yı da resmen kadrosuna kattı.

Daha önce KAP'a görüşmelerin başladığına dair bir bildiride bulunan Galatasaray, Wolves ve futbolcuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 EUR, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 EUR, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."