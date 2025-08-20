Galatasaray, Manuel Akanji transferinde Manchester City ile el sıkıştı! İşte anlaşma detayları

Haberin Devamı

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Manuel Akanji'nin transferi için Manchester City ile 15 milyon sterlin karşılığında prensipte anlaştı. Kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor.

AKANJI'YLE HENÜZ ANLAŞMA YOK

Sarı-kırmızılılar, menajeri İstanbul'a gelen oyuncunun menajerine önümüzdeki saatlerde teklif sunacak. Galatasaray anlaşmayı en geç Cuma günü sonuçlandırmayı hedefliyor.

Kulüpler prensipte anlaşmış olsa da oyuncu cephesiyle Galatasaray arasında henüz bir anlaşma yok.

SAĞ BEK VE SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

30 yaşındaki Nijerya asıllı İsviçreli stoper sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında stoper bölgesine sağ bekte de oynayabilen bir oyuncu arayışında olduklarını söylemişti.

Haberin Devamı

AKANJI YORUM YAPTI, FABRIZIO ROMANO PAYLAŞIMI KALDIRDI!

Akanji, Fabrizio Romano'nun sosyal medya hesabından yaptığı transfer paylaşımına "Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum." yorumunu yazdı.

Romano, İsviçreli stoperin yorumu sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.

PERFORMANSI

2022 yazında 20 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Akanji, City formasıyla 3 sezonda 136 maça çıktı ve 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.