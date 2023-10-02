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Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı! Hakim Ziyech...

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Manchester United
Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını tamamladı Hakim Ziyech...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 13:43

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketlileri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Faslı futbolcu Hakim Ziyech bireysel çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, saat 16.30’da İngiltere’ye gidecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45’te Old Trafford’da basın toplantısı gerçekleştirilecek.

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Manchester United

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