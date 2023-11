Galatasaray - Manchester United maçında dev koreografi

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Manchester United'ı konuk etti.

UEFA YETKİLİLERİ MAÇ ÖNCESİ ZEMİNİ İNCELEDİ

Galatasaray - Manchester United maçı öncesinde gün boyu devam eden yoğun yağış sebebiyle UEFA yetkilileri, maça 2 saat kala sahaya indi ve zemini kontrol etti. Topun zemin üzerinde sekip sekmediğini kontrol eden yetkililer, maç saatine yakın yağışın şiddetini kesmesiyle maçın oynanmasına dair bir engel kalmadığına ve gerçekleştirilen konuşma sonrasında maçın oynanmasına karar verdi.

TARAFTARLAR STADYUMU DOLDURDU

İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk ve yoğun yağmura rağmen tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde oyuncuları tribünlere çağırdı ve tezahüratlarla mücadeleye hazırladı.

DEV KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, Manchester United maçı öncesi muhteşem bir koreografi yaptı.

Taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde 'Aslan', Güney tribününde ise 'Şampiyonlar Ligi Kupası' yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazıları yapıldı.