Galatasaray, Manchester City'den transfer yapıyor! Gelmeye hazır

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Yeni sezonda tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek adına önemli isimler üzerinde duruyor.

YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray, Avrupa’da ses getirecek bir transfer için yeniden düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir gündeminde yer alan Manchester City’nin Hollandalı orta saha yıldızı Tijjani Reijnders için temaslarını hızlandırdı. Yönetim, İngiliz devine satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini sunmaya hazırlanırken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde ivme kazanması bekleniyor.

GELMEYE SICAK

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Transferin en önemli ayrıntılarından biri ise oyuncunun tavrı... Edinilen bilgilere göre Reijnders, kulüplerin anlaşmaya varması halinde Galatasaray formasını giymeye olumlu yaklaşıyor. Şampiyonlar Ligi faktörü ve Sarı-Kırmızılı ekibin iddialı kadro yapılanması, Hollandalı yıldızın kararında önemli rol oynuyor.

İKNA PLANI

Galatasaray Yönetimi, yüksek bonservis maliyetini aşabilmek adına satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle Manchester City’yi ikna etmeyi hedefliyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un da orta sahada dinamizmi, oyun aklı ve iki yönlü futboluyla fark yaratan Reijnders’i kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki temasların daha da sıklaşması bekleniyor.