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Galatasaray, Malmö'ye konuk oluyor! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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#Misli#Galatasaray#Malmö
Galatasaray, Malmöye konuk oluyor Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Mislide
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 10:21

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta müsabakasında İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu maçta Şampiyon Oran farkıyla yüksek oranlar yine Misli'de olacak.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün İsveç'in Malmö takımına konuk oluyor.

Eleda'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.

Brooks'un yardımcılıklarını aynı federasyondan Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Malmö: Perssin, Larsen, Rosler, Zatterström, Persa, Johnsen, Busanello, Rosengren, Christiansen, Bolin, Botheim

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Batshuayi

GALATASARAY AVANTAJLI

İlk 5 maçta 11 puanı cebine koyan Galatasaray, İsveç'te galibiyet alması halinde ilk 8 için büyük bir avantaj yakalayacak. Şu an 4. sırada yer alan sarı-kırmızılıların rakibi Malmö ise 3 puanla 30. sırada bulunuyor. Yalnızca Karabağ karşısında galibiyet alan İsveç ekibi, Rangers, Olympiakos, Beşiktaş ve Ferencvaros müsabakalarını kaybetti.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray’ın bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maç da “Karşılıklı Gol Var” bitti.

Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 22 resmi maçın 18’i “2.5 Üst” olarak sonuçlandı.

Malmö, bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçta 4 yenilgi aldı ve evinde oynadığı 2 maçı da gol atamadan kaybetti.

Malmö’nün oynadığı son 10 resmi maçın 9’unda karşılıklı goller oldu.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Malmö, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %35’i Galatasaray’ın, %12’si ise Malmö’nün kazanacağını düşünüyor. Şampiyonlar Oran farkıyla Galatasaray kazanırın oranı 1.90; beraberliğin oranı 3.36, Malmö kazanırın oranı ise 3.12 olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray, Malmöye konuk oluyor Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Mislide

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#Misli#Galatasaray#Malmö

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