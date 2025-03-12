Galatasaray, Malaga'da 6 sayıyla kaybetti!

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında konuk olduğu İspanyol temsilcisi Unicaja'ya 97-91 yenildi.

İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 6. dakikanın başında 12 sayılık (7-19) fark yakaladı. Rakibinin dönüş çabasına rağmen üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk çeyreği 27-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada 30-30 beraberliği sağladı. Rakibinin öne geçmesine engel olan Galatasaray, devre arasına 54-45 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreği çekişmeli geçti. Rakibinin geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve periyot sarı-kırmızılı takımın 72-66 üstünlüğüyle bitti. Son periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Birkaç kez beraberliği yakalayan ev sahibi takım, 38. dakikada ilk kez öne geçti: 90-89. Kalan bölümde üstünlüğü ele alamayan Galatasaray, parkeden 97-91 yenik ayrıldı.

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Sarı-kırmızılı takımda 22 sayı, beşer ribaunt ve asistle oynayan Will Cummings'in performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. James Palmer 16, Buğrahan Tuncer ile Michael Young 12'şer sayıyla çift hanelere ulaştı.

Bu sonuçla Galatasaray, son 16 turundaki ikinci yenilgisini yaşadı. Unicaja ise gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.