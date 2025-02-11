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Galatasaray mahkemeye gitti!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig
Galatasaray mahkemeye gitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 07:00

Yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere başvurulduğu açıklandı.

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GALATASARAY Kulübü, rakip takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili adli mercilere başvurulduğunu duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “9 Şubat 2025 Pazar günü GALATASARAY-Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig

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