Galatasaray mağlup olunca Fenerbahçe iştahlandı! Ozan Tufan, Novak...

Fenerbahçe, bu akşam eski teknik direktörü Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde Mert Hakan, Serdar cezalı, Perotti, Sadık, Gustavo sakat. Antalyaspor’da ise sakatlıkları süren Naldo ve Ufuk yok.

Sarı lacivertlilerde bu mücadelede Serdar Aziz'in cezalı olması nedeniyle Trabzonspor maçında sol bek pozisyonunda görev yapan Szalai'nin sol stoper bölgesine geçmesi bekleniyor. Bu bölgedeki diğer alternatif Caner Erkin'in takımın dışında bırakılması kararı üzerine ise elde tek alternatif kalıyor; Filip Novak.

Çekyalı futbolcu bu akşam sol bekte görev yapacak. Orta alanda Mert Hakan'ın cezası bulunuyor. Mert Hakan Yandaş'ın yerine ise Trabzonspor maçına kulübede başlayan Ozan Tufan forma giyecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

ALTAY, GÖKHAN, SZALAi, TiSSERAND, NOVAK, SOSA, OZAN, OSAYi, PELKAS, MESUT, THiAM

SOSA: TARAFTARIMIZ İNANSIN



Fenerbahçeli Jose Sosa, Trabzon maçında aldıkları galibiyetin öz güvenlerini artırdığını söyledi. FB TV’ye konuşan Arjantinli yıldız, “Trabzonspor galibiyeti daha güvenli bir şekilde ilerlememizi sağlayacak. Fenerbahçe, şampiyonluğu çok fazla isteyen bir kulüp. Kötü bir sonuç ortaya çıktığında herkes belki de bizden daha fazla konuşuyor. Geçen hafta başkan Ali Koç ve yöneticilerimiz tesislere gelerek bize ‘Sonuç ne olursa olsun arkanızdayız’ dediler. Bu birliktelikten güzel bir sonuç çıktı. Taraftarlarımız bize inansın, sonuna kadar bu yarışta olacağız” dedi.

PEROTTİ: ÇOK FAZLA YALANLAR SÖYLENDİ



Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta oynayabilen ve 29 Kasım’daki Beşiktaş derbisinden bu yana sahalardan uzak olan Fenerbahçeli Diego Perotti, gelecek için umutlu konuştu. Sakatlığının iddia edildiği kadar ciddi olmadığını belirten Arjantinli futbolcu, “Yaşımdan ötürü olmam gereken bir ameliyat vardı. Bu konuda çok fazla yalanlar söylendi. Geri dönmeme biraz daha var. Yeniden futbol sahalarında olacağım” dedi.