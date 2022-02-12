Galatasaray maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka çalacak.

Saka’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Ulusoy’a AVAR da Cevdet Kömürcüoğlu ve Emre Kargın eşlik edecek.

FENERBAHÇE'YE ERKAN ENGİN

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin olurken; Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak.