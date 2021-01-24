Galatasaray maçından sonra Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu özür diledi

Abdulsamed Damlu, 88. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamazken maç sonu oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.

21 yaşındaki kaleci maç sonu yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı;

''Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi oynadık. Son dakikada bir gol yedik. Benim bireysel hatam. Takım arkadaşlarımdan, camiadan özür diliyorum. İnşallah bir daha olmaz.''