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GeriFutbol Galatasaray maçından sonra Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu özür diledi
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray maçından sonra Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu özür diledi

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Galatasaray maçından sonra Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu özür diledi
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle yenmesinin ardından Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu'dan açıklamalar geldi.

Abdulsamed Damlu, 88. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamazken maç sonu oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.

21 yaşındaki kaleci maç sonu yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı;

''Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi oynadık. Son dakikada bir gol yedik. Benim bireysel hatam. Takım arkadaşlarımdan, camiadan özür diliyorum. İnşallah bir daha olmaz.''

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