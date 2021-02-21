Galatasaray maçında Gedson Fernandes beklenirken Salih Uçan dikkat çekti...

Süper Lig'de haftanın kritik maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u yenerken sahada dikkat çeken isimlerin başında Salih Uçan geliyordu. Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Salih Uçan, sarı kırmızılı takıma karşı ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'un Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 yendiği maçta da iyi bir performans ortaya koyan ve Muslera'nın koruduğu kaleye 1 gol atan Salih Uçan, dün gecenin de iyileri arasında yer aldı.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in performansı büyük bir merakla beklenirken Salih Uçan, Portekizli futbolcuyu istatistiklerde geride bıraktı.

77 KEZ TOPLA BULUŞTU, 1 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçında 77 kez topla buluşurken 52 pas attı, 41'inde isabet sağladı. 4 kez top çalan Salih Uçan'ın ilk yarıda skor 0-0 iken bir şutu da direkten döndü. Toplam 2 şut denemesinde bulunan Türk futbolcu, 3 çalım denemesinde ise 1 kez başarılı oldu.

GEDSON FERNANDES NE YAPTI?

Galatasaray orta sahasında yer alan Gedson Fernandes ise sadece 28 kez topla buluşabilirken 15 pas denemesinin 11'inde isabet sağladı.

Karşılaşma boyunca şut çekmeyen Portekizli futbolcu çalım da denemezken 3 kez top çaldı. Fernandes'in Salih Uçan'a karşı üstünlük kurduğu istatistik ise hava topları oldu. Gedson Fernandes maç boyunca 2 hava topu mücadelesi kazanırken Salih Uçan bu istatistikte 0'da kaldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Salih Uçan'ın performansı sosyal medyada da dikkat çekerken bazı Galatasaray taraftarları, başarılı futbolcunun sezon sonu mutlaka tranfer edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla toplam 28 maça çıkıp 3 gol ve 4 asist kaydeden Salih Uçan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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