MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray maçında ağlayan Abdülkadir Ömür'e Burak Yılmaz'dan destek! Sosyal medyada...
GeriFutbol Galatasaray maçında ağlayan Abdülkadir Ömür'e Burak Yılmaz'dan destek! Sosyal medyada...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Galatasaray maçında ağlayan Abdülkadir Ömür'e Burak Yılmaz'dan destek! Sosyal medyada...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray maçında ağlayan Abdülkadir Ömür'e Burak Yılmaz'dan destek! Sosyal medyada...

Trabzonspor'un Galatasaray'la sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ilk yarısında bordo-mavili taraftarlar milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü ıslıklamış ve genç futbolcunun oyundan çıkarken döktüğü gözyaşları maça damga vurmuştu. Abdülkadir Ömür'e eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi. Abdülkadir Ömür'ün ıslıklanması maça damga vurdu.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Galatasaray maçında Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı Taraftar sahaya atladı ve tepkiler...
Son Dakika Haberi... Trabzonspor-Galatasaray maçında Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı! Taraftar sahaya atladı ve tepkiler...

Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür, morali bozuk şekilde sahadan ayrıldı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından genç futbolcunun o anlarını paylaştı ve milli yıldıza destek verdi.

Galatasaray maçında ağlayan Abdülkadir Ömüre Burak Yılmazdan destek Sosyal medyada...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi