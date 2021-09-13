Galatasaray maçında ağlayan Abdülkadir Ömür'e Burak Yılmaz'dan destek! Sosyal medyada...
Trabzonspor'un Galatasaray'la sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ilk yarısında bordo-mavili taraftarlar milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü ıslıklamış ve genç futbolcunun oyundan çıkarken döktüğü gözyaşları maça damga vurmuştu. Abdülkadir Ömür'e eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi. Abdülkadir Ömür'ün ıslıklanması maça damga vurdu.
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür, morali bozuk şekilde sahadan ayrıldı.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından genç futbolcunun o anlarını paylaştı ve milli yıldıza destek verdi.