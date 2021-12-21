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Galatasaray maçına gelirken trafik kazası geçiren Yasin Öztürk hayatını kaybetti

#Galatasaray#Yasin Öztürk#Galatasaray-Başakşehir
Galatasaray maçına gelirken trafik kazası geçiren Yasin Öztürk hayatını kaybetti

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçını izlemek için Manisa'dan İstanbul'a gelirken geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Yasin Öztürk, hayatını kaybetti.

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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçını izlemek için Manisa'dan İstanbul'a gelirken geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Yasin Öztürk, hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan Toyanç Tütüncü'nün tedavisi sürüyor.

Galatasaray, Yasin Öztürk için şu açıklamayı yaptı:

Başakşehir maçı için Manisa'dan gelirken geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Yasin Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı, tedavisi süren diğer taraftarımız Toyanç Tütüncü’ye acil şifalar dileriz.

 

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