Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Marcao ve Onyekuru elleriyle temizledi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'la Kasımpaşa'nın karşılaştığı mücadele İstanbul'da yağan kar nedeniyle çok zor şartlar altında oynandı.

TT Stadı'nda oynanan mücadelenin son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken sarı kırmızılılar 87'de Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı.

Kar yağışı nedeniyle zemin bir hayli ağırlaşırken penaltı noktasının kar ve çamurla kaplı olması Galatasaraylı futbolcuları harekete geçirdi.

Sarı kırmızılılarda Marcao ve Onyekuru, Mostafa Mohamed'in kullanacağı atış öncesinde penaltı noktasını elleriyle temizleyerek Mısırlı golcünün rahat bir vuruş yapmasını sağladı.

Topun başına geçen Mohamed, meşin yuvarlağı filelerle buluştururken Marcao ve Onyekuru'nun çabası objektiflere yansıdı.

ONYEKURU'DAN MOHAMED'E: "ÇAYINI İÇ VE KEYFİNE BAK"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Onyekuru, "Penaltıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim? Mostafa ağabey, çayını iç ve keyfine bak..." mesajını paylaştı.