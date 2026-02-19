Galatasaray maçı sonrası Juventus dağılıyor! 6 ayrılık ve Kenan Yıldız için son karar çıktı

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 mağlup ettiği ve tarihi bir hezimet yaşattığı Juventus'ta taşlar yerinden oynuyor.
Siyah beyazlılarda yönetim, Galatasaray maçı sonrası ayrılacak ve kalacak isimlere dair kararını vermiş durumda.
6 YOLCU, KENAN KARARI
Konuya ilişkin Tuttosport'un kaleme aldığı özel haber şu şekilde oldu;
Dusan Vlahovic: Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Kontratı elinde. Juventus ile görüşmelere hazır gibi görünse de, kulüp tarafından anlaşmanın olması zor gibi duruyor.
Cambiaso: Birçok kulübün ilgisini çeken Cambiaso'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Juventus, yazın yapacağı transferlere finansman yaratmak amacıyla oyuncudan vazgeçecek.
Jonathan David: Sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek ve ayrılması bekleniyor.
Koopmeiners: Haziran ayında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu, Galatasaray'a gol atması düşüncede değişikliğe neden oldu. Son karar sezon sonunda verilecek.
Openda ve Zhegrova: Büyük umutlarla gelmişlerdi ancak yıldızları söndü.
Kenan Yıldız: Yeni sözleşmesiyle beraber takımın en çok kazanan oyuncusu oldu. Juventus'un gelecek planlarının temel taşı. İtalyan devi, kendisine gelecek tekliflerin farkında ancak onu paha biçilemez olarak görüyorlar.