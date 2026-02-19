×
Galatasaray maçı sonrası Juventus dağılıyor! 6 ayrılık ve Kenan Yıldız için son karar çıktı

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup etmesinin ardından İtalyan devinde ayrılacaklar ortaya çıktı. Juventus, Kenan Yıldız'ın da geleceğini belirledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 mağlup ettiği ve tarihi bir hezimet yaşattığı Juventus'ta taşlar yerinden oynuyor.

Siyah beyazlılarda yönetim, Galatasaray maçı sonrası ayrılacak ve kalacak isimlere dair kararını vermiş durumda.

6 YOLCU, KENAN KARARI

Konuya ilişkin Tuttosport'un kaleme aldığı özel haber şu şekilde oldu;

Dusan Vlahovic: Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Kontratı elinde. Juventus ile görüşmelere hazır gibi görünse de, kulüp tarafından anlaşmanın olması zor gibi duruyor.

Cambiaso: Birçok kulübün ilgisini çeken Cambiaso'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Juventus, yazın yapacağı transferlere finansman yaratmak amacıyla oyuncudan vazgeçecek.

Jonathan David: Sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek ve ayrılması bekleniyor.

Koopmeiners: Haziran ayında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu, Galatasaray'a gol atması düşüncede değişikliğe neden oldu. Son karar sezon sonunda verilecek.

Openda ve Zhegrova: Büyük umutlarla gelmişlerdi ancak yıldızları söndü.

Kenan Yıldız: Yeni sözleşmesiyle beraber takımın en çok kazanan oyuncusu oldu. Juventus'un gelecek planlarının temel taşı. İtalyan devi, kendisine gelecek tekliflerin farkında ancak onu paha biçilemez olarak görüyorlar.

 

 

