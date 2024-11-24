×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray maçı sonrası Bodrum FK'dan hakem tepkisi! 'Emeğimizi hiçe sayanlara...'

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum FK#Galatasaray#Selahattin Polat
Galatasaray maçı sonrası Bodrum FKdan hakem tepkisi Emeğimizi hiçe sayanlara...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 15:42

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, dün oynadıkları Galatasaray maçında hakem kararlarına sert tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, dün sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip bu yenilgiyle 11 puanla 16. sırada kaldı. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, son haftalardaki hakem hatalarının futbolun ruhunu zedelediğini belirtti. Polat, “Futbol, alın teriyle yazılan bir destandır. Ancak alınan kararlar bu destana gölge düşürüyor. Adaletin olmadığı yerde emeğin bir anlamı kalmaz. Bizim hikayemiz, hak edenin kazandığı bir oyunun hikayesidir. Sahada ter dökenlerin emeğini hiçe sayan her karar, futbolun ruhuna zarar verir” dedi.

“Adalet için dimdik ayaktayız”

Bodrum FK’nın Süper Lig’deki ilk sezonunda gösterdiği mücadeleye rağmen hakem hatalarından mağdur olduğunu dile getiren Polat, kulüp olarak adalet mücadelesini sürdüreceklerini ifade ederek, “Bu takımın emeğini hiçe sayanlara karşı dimdik duracağız. Adalet için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlara kim ne dedi: Penaltı var mı, Ege Birselin kartı doğru muFenerbahçe ve Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlara kim ne dedi: Penaltı var mı, Ege Birsel'in kartı doğru mu?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum FK#Galatasaray#Selahattin Polat

BAKMADAN GEÇME!