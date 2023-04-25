Galatasaray maçı öncesi yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş’a kötü haber

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Galatasaray’ın Süper Lig’de Karagümrük karşısında 2 puan kaybetmesi sonrası gözler Beşiktaş ile oynanacak dev maça çevrilirken siyah beyazlılarda takımın önemli ismi Rachid Ghezzal’dan kötü haber geldi. Beşiktaş’ta cumartesi günü Ümraniye ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Cezayirli futbolcunun kasığında yırtık tespit edildi.

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5 GOLE KATKI VERDi

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle Süper Lig’de sadece 11 karşılaşmada görev alabilen Rachid Ghezzal sezonun en kritik maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorun nedeniyle 1 ay takımdan uzak kalması bekleniyor. 7 kez ilk 11’de olmak üzere 11 lig maçında şans bulan Ghezzal 2 gol attı, 3 asistle takımına 5 gollük katkıda bulundu.

21- Beşiktaş bu sezon 29’u ligde (hükmen galip sayılan Hatay hariç) 3’ü kupada olmak üzere 32 maça çıkarken Ghezzal 21 maç kaçırdı.

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