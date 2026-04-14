Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel'den flaş Onyekuru kararı!

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru hakkında flaş bir karar çıktı.

Ankara ekibi, sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kararın arkasında teknik direktör Volkan Demirel ve yönetim kurulunun ortak mutabakatı olduğu yazıldı.

VOLKAN DEMİREL RAPOR SUNDU

Gençlerbirliği Haber Ajansı'nın haberine göre; teknik direktör Volkan Demirel, saha içindeki verimsizliği ve disiplin sorunları nedeniyle yönetime rapor sundu.

Yönetim kuruluyla yapılan toplantı sonucunda, Onyekuru'nun antrenmanlara A takımla devam etmemesi kararlaştırıldı.

SKOR KATKISI SAĞLAYAMADI

Sezon başında transfer edilen Nijeryalı oyuncu, ligde 17 maçta 302 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı.