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Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a 2 müjde!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Galatasaray#Batagov
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspora 2 müjde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 21:24

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov’un topla çalışmalara başlaması ise bordo-mavililerde yüzleri güldürdü.

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Bordo-mavililer, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17.00’de gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından mobilizasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

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İki oyuncudan sevindiren haber

Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov’un yeniden topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. İki oyuncunun da milli arada tamamen takıma dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Trabzonspor#Galatasaray#Batagov

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