Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da deprem! Maçı kazandılar, yıldızlarını kaybettiler

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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, konuk ettiği Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Brennan Johnson, 75 ve 79. dakikalarda Dominic Solanke ve 90+6. dakikada James Maddison kaydetti. Konuk Aston Villa'nın golü ise 32. dakikada Morgan Rogers'tan geldi.

Bu galibiyetle 16 puana yükselen Tottenham, 7. sırada yer aldı. Aston Villa ise 18 puanla 5. basamakta yer aldı.

TOTTENHAM, G.SARAY'A KONUK OLACAK

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 7 Kasım Perşembe günü Rams Park'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Avrupa Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak.

İKİ YILDIZ BİRDEN SAKATLANDI

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Tottenham'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli savunma oyuncusu Romero ve Brezilyalı golcü Richarlison sakatlanarak oyundan çıktı.